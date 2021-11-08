"Барселона" официально представила Хави в качестве главного тренера (видео)

Хави Эрнандес. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Хави Эрнандес официально возглавил "Барселону", передает пресс-служба каталонского клуба.

8 ноября состоялась официальная презентация 41-летнего специалиста в статусе нового главного тренера "блаугранас".

Представление прошло на стадионе "Камп Ноу", где он поприветствовал болельщиков вместе с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Напомним, что Хави является воспитанником "Барселоны", за который выступал с 1998 по 2015 годы.

На данный момент каталонский клуб занимает 9 место в чемпионате Испании, набрав в 12 турах 17 очков.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941181-barselona-ofitsialno-predstavila-havi-v-kachestve-glavnogo-trenera-video/