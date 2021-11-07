Тайсон Фьюри упрекнул футболистов МЮ в безволии и пообещал приехать на их тренировку

Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поражение "Манчестер Юнайтед" от "Манчестер Сити" (0:2). Боксер остался недоволен самоотдачей "красных дьяволов", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Фьюри.

"После матча с "Сити" правильно сказать, что МЮ потерпел поражение хуже, чем Дейонтей Уайлдер во всех боях против меня.

В тот момент, когда я дрался с Уайлдером и лежал на полу (и вообще с любым, с кем я дрался), я никогда не верил, что проиграю. Я всегда верил, что поднимусь и выиграю. Это менталитет победителя. Это то, чего в последних матчах у вас просто не было", — сказал боксер, обращаясь к футболистам "Манчестер Юнайтед".

Также Фьюри добавил, что он вместе с бывшим защитником МЮ Патрисом Эвра соберется и приедет к на тренировку команды, чтобы дать им "встряску".

Напомним, в субботу "Сити" уверенно победил МЮ со счетом 2:0. За весь матч подопечные Сульшера нанесли по воротам соперника всего один удар в створ, а по своим - дважды.

После 11-ти туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятую строчку и отстает от лидирующего "Челси" на 9 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940950-tayson-fyuri-upreknul-futbolistov-myu-v-bezvolii-i-poobeschal-priehat-na-ih-trenirovku/