В дерби Манчестера уверенную победу одержал "Сити"

Бернарду Силва. Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

В 11-м туре английской премьер-лиги состоялся матч между двумя командами из Манчестера. Криштиану Роналду отличился только желтой карточкой, и его "Юнайтед" проиграл со счетом 0:2, сообщает NUR.KZ.

"Сити" еще в первом тайме забил оба мяча. Первый - в результате длительного давления на ворота Давида де Хеа. После прострела с фланга Эрик Байи срезал мяч в собственные ворота.

А перед свистком на перерыв Бернарду Силва замкнул навес на дальней штанге.

Во втором тайме "красные дьяволы", несмотря на необходимость отыгрываться, не смогли создать острых моментов и ушли с поля без голов.

По статистическим показателям команда Пепа Гвардиолы также превзошла соперника.

Статистика матча МЮ - МС. Скриншот: flashscore.kz

После разгромного поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:5 болельщики ждали увольнения главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, однако, по данным из некоторых источников, наставники дали три игры, чтобы исправить положение.

В первой из них МЮ выиграл "Тоттенхэм" 0:3, затем была ничья с "Аталантой" (2:2) и теперь поражение от соседей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940906-v-derbi-manchestera-uverennuyu-pobedu-oderzhal-siti/