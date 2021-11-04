Лига Чемпионов: "Ливерпуль" нанес второе поражение "Атлетико", а ПСЖ потерял очки (видео)

Неймар и Мбаппе не смогли одолеть Лейпциг: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

В Лиге Чемпионов завершился четвертый тур группового этапа. Неожиданные результаты показали ПСЖ и "Боруссия" из Дортмунда, сообщает NUR.KZ.

Группа А

Французский ПСЖ во второй раз не смог выиграть у более слабого соперника. В первом туре подопечные Маурисио Почеттино сыграли 1:1 с "Брюгге", а теперь 2:2 с "Лейпцигом".

В некоторой степени парижанам повезло: к 13-й минуте они могли проигрывать 2:0, но Джанлуиджи Доннарума отбил пенальти.

"Манчестер Сити" без проблем одолел "Брюгге" со счетом 4:1 и вышел на первое место в таблице.

Таблица группы А после четырех туров. Скриншот: flashscore.kz

Группа В

В противостоянии "Ливерпуля" и "Атлетико" во второй раз верх одержала английская команда (2:0). Два быстрых гола Диого Жоты и Садио Мане на 13-й и 21-й минутах предопределили исход матча. Отыграться испанцам было практически нереально после удаления Фелипе на 36-й минуте.

Некогда грозный в Европе "Милан" набрал первое очко в текущей Лиге Чемпионов. Итальянцы сыграли 1:1 с "Порту".

Таблица группы В после четырех туров. Скриншот: flashscore.kz

Группа С

"Боруссия" снова уступила "Аяксу". Матч в Дортмунде начался с удаления у хозяев - прямую красную карточку на 20-й минуте получил Матч Хуммельс.

В меньшинстве немцы на 37-й минуте вышли вперед - Ройс реализовал пенальти. Однако в последние 20 минут встречи голландцы отправили в ворота "Боруссии" три мяча и выиграли 1:3.

"Спортинг" не оставил камня на камне от "Бешикташа" - 4:0.

Таблица группы С после четырех туров. Скриншот: flashscore.kz

Группа D

"Реал" с помощью дубля Карима Бензема не без труда обыграл "Шахтер" 2:1.

А "Интер" во второй раз нанес поражение молдавскому "Шерифу" в гостях - 1:3.

Таблица группы D после четырех туров. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940447-liga-chempionov-liverpul-nanes-vtoroe-porazhenie-atletiko-a-pszh-poteryal-ochki-video/