Лига Чемпионов: "Ливерпуль" нанес второе поражение "Атлетико", а ПСЖ потерял очки (видео)

В Лиге Чемпионов завершился четвертый тур группового этапа. Неожиданные результаты показали ПСЖ и "Боруссия" из Дортмунда, сообщает NUR.KZ.
Группа А
Французский ПСЖ во второй раз не смог выиграть у более слабого соперника. В первом туре подопечные Маурисио Почеттино сыграли 1:1 с "Брюгге", а теперь 2:2 с "Лейпцигом".
В некоторой степени парижанам повезло: к 13-й минуте они могли проигрывать 2:0, но Джанлуиджи Доннарума отбил пенальти.
"Манчестер Сити" без проблем одолел "Брюгге" со счетом 4:1 и вышел на первое место в таблице.
Группа В
В противостоянии "Ливерпуля" и "Атлетико" во второй раз верх одержала английская команда (2:0). Два быстрых гола Диого Жоты и Садио Мане на 13-й и 21-й минутах предопределили исход матча. Отыграться испанцам было практически нереально после удаления Фелипе на 36-й минуте.
Некогда грозный в Европе "Милан" набрал первое очко в текущей Лиге Чемпионов. Итальянцы сыграли 1:1 с "Порту".
Группа С
"Боруссия" снова уступила "Аяксу". Матч в Дортмунде начался с удаления у хозяев - прямую красную карточку на 20-й минуте получил Матч Хуммельс.
В меньшинстве немцы на 37-й минуте вышли вперед - Ройс реализовал пенальти. Однако в последние 20 минут встречи голландцы отправили в ворота "Боруссии" три мяча и выиграли 1:3.
"Спортинг" не оставил камня на камне от "Бешикташа" - 4:0.
Группа D
"Реал" с помощью дубля Карима Бензема не без труда обыграл "Шахтер" 2:1.
А "Интер" во второй раз нанес поражение молдавскому "Шерифу" в гостях - 1:3.
Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940447-liga-chempionov-liverpul-nanes-vtoroe-porazhenie-atletiko-a-pszh-poteryal-ochki-video/