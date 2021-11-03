Роналду продолжил спасать "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов (видео)

Криштиану Роналду. Фото: twitter.com/ManUtd/

В Лиге Чемпионов УЕФА прошли игры 4-го тура группового этапа. "Манчестер Юнайтед" на выезде играл против итальянской "Аталанты" и ушел от поражения только на 91-й минуте - английский клуб спас Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ.

"Аталанта" дважды по ходу матча вела в счете, но оба раза португалец выравнивал цифры на табло. Сначала после скидки пяткой от Бруну Фернандеша, а затем ударом слета из-за пределов штрафной площади.

Португалец забивает в во всех четырех матчах Лиги Чемпионов. Ранее его голы приносили победу над "Аталантой" и "Вильярреалом" на домашнем поле.

После 4-х туров МЮ набрал 7 очков и сохранил за собой первое место в группе. На второй строчке также с 7 баллами идет испанский "Вильярреал", который со счетом 2:0 обыграл "Янг Бойз".

Таблица группы F после четырех туров. Скриншот: google.com

"Бавария" во втором матче подряд разгромила "Бенфику". Первый матч команд в Португалии завершился 0:4 в пользу немецкой команды, а во второй игре были зафиксированы сверхрезультативные 5:2.

Хет-трик в составе "Баварии" оформил Роберт Левандовски, который возглавил гонку бомбардиров. На счету поляка 8 мячей.

Список бомбардиров Лиги Чемпионов на 3 ноября. Фото: sports.ru

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты:

"Ювентус" и "Бавария" стал первыми клубами, которые набрали 12 очков из 12 возможных и обеспечили себе выход в 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940225-ronaldu-prodolzhil-spasat-manchester-yunayted-v-lige-chempionov-video/