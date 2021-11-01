Бразильские фанаты сломали оборудование VAR после отмененного гола (видео)

Фанаты "Гремио" прорвались на поле. Фото: ge.globo.com

Болельщики футбольного клуба "Гремио" после окончания матча с "Палмейрасом" выбежали на поле и стали ломать видеотехнику системы VAR, которая помогает судьям просматривать спорные эпизоды, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter Ge.

Причиной недовольства фанатов стал отмененный гол "Гремио" при счете 1:2 в пользу гостей. После просмотра VAR рефери встречи определил офсайд у игрока "Гремио". А затем хозяева поля пропустили третий мяч, и матч в итоге завершился со счетом 1:3 в пользу "Палмейраса".

Когда болельщики стали выбегать на поле, футболисты успели спрятаться в подтрибунном помещении.

Позже на поле появился отряд местного ОМОНа, и фанаты вернулись на свою трибуну.

Спонсор рубрики "Спорт" — официальный беттинг-партнер ФК "Челси", компания Parimatch. До 31 октября Parimatch дает возможность выиграть поездку в Лондон на домашнюю игру "Челси", а еще футболку, подписанную игроками клуба, и множество фирменных призов.

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1939958-brazilskie-fanaty-slomali-oborudovanie-var-posle-otmenennogo-gola-video/