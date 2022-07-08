Велогонщик столкнулся со зрителем на "Тур де Франс" и сломал себе шею

Момент столкновения велогонщика со зрителем. Кадр из видео: twitter.com/LoyVictor

Велогонщик команды TotalEnergies Даниэль Осс получил травму после столкновения со зрителями, которые наблюдали за гонкой слишком близко к трассе, передает Mirror.

Итальянский велогонщик ехал по спуску в секторе №3 пятого этапа из Лилля в Аренберг. На кадрах видеоролика можно увидеть, как несколько болельщиков стоят слишком близко к трассе, из-за чего происходит столкновение.

В результате инцидента 35-летний спортсмен не смог завершить выступление и выйти на старт шестого этапа. У гонщика выявлен перелом шейного позвонка.

"Дополнительные обследования выявили перелом позвонка, требующий иммобилизации на несколько недель. Поэтому Даниэль Осс вынужден покинуть "Тур де Франс", – говорится в заявлении команды.

В августе прошлого года топ-теннисист Даниил Медведев врезался в камеру на турнире в США и угрожал подать в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1977585-velogonschik-stolknulsya-so-zritelem-na-tur-de-frans-i-slomal-sebe-sheyu/