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      Ангелина Садыкжанова
      Редактор

      Из Астаны в Майами: Тимур Рахишов представит страну на мировом финале Red Bull Wings Cup

      Опубликовано:

      Red Bull Wings Cup
      Фото: Red Bull Wings Cup

      Около 3 000 участников со всей страны, две соревновательные лиги и один национальный чемпион. В Алматы завершился Red Bull Wings Cup 2026 турнир по киберфутболу, победителем которого стал Тимур Рахишов из Астаны. Теперь он представит Казахстан на мировой арене среди финалистов из 80 стран, сообщают организаторы турнира.

      8 ноября в Central Stand Up Club в Алматы прошел национальный финал Red Bull Wings Cup Kazakhstan 2026. За право представлять страну на международной арене боролись сильнейшие игроки, прошедшие отборочные этапы открытой и университетской лиг.

      В национальном финале встретились четыре игрока: Тимур Рахишов (misatonyx), Адият Тулепбергенов (Tulik9), Акназар Бексеитов (aka_nolito) и Алишер Муканали (alish_back). Каждый из финалистов прошел собственный путь в киберфутболе — от первых матчей с друзьями до участия в национальных чемпионатах, международных турнирах и выступлений за профессиональные команды.

      Red Bull Wings Cup
      Фото: Red Bull Wings Cup

      По итогам соревнований победителем Red Bull Wings Cup Kazakhstan 2026 стал Тимур Рахишов (misatonyx) из Астаны. Тимур работает разработчиком в Nomad Venture Studio, а киберфутболом увлекается с детства. Его путь начался с FIFA 14, после чего любительские соревнования постепенно переросли в профессиональную карьеру.

      В списке достижений Тимура — победа в Setanta Pro League 2019, чемпионский титул Students League 2025, победа на национальных отборочных Games of the Future 2026 и первое место на GOTF Contenders 2026. В этом же году он вошел в число 5–8 сильнейших участников Games of the Future в составе ACF.

      Red Bull Wings Cup
      Фото: Red Bull Wings Cup

      Несмотря на большой соревновательный опыт, Тимур признается, что обычно испытывает сильное волнение перед турнирами. Однако национальный финал Red Bull Wings Cup стал исключением:

      "Обычно я очень нервничаю и не могу спокойно спать перед турнирами, но в этот раз волнения не было вообще", поделился Тимур.

      Теперь misatonyx представит Казахстан на мировом финале Red Bull Wings Cup в Майами, США, на котором победители национальных этапов из 80 стран мира будут бороться за международный титул.

      Red Bull Wings Cup
      Фото: Red Bull Wings Cup

      Red Bull Wings Cup — международный турнир по киберфутболу, объединяющий игроков разных уровней подготовки. Соревнования проходят в рамках открытой и университетской лиг, позволяя участникам пройти путь от национальных квалификаций до мирового финала.

      Больше информации о проекте на сайте redbull.com

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