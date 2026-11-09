Из Астаны в Майами: Тимур Рахишов представит страну на мировом финале Red Bull Wings Cup

Около 3 000 участников со всей страны, две соревновательные лиги и один национальный чемпион. В Алматы завершился Red Bull Wings Cup 2026 — турнир по киберфутболу, победителем которого стал Тимур Рахишов из Астаны. Теперь он представит Казахстан на мировой арене среди финалистов из 80 стран, сообщают организаторы турнира.

8 ноября в Central Stand Up Club в Алматы прошел национальный финал Red Bull Wings Cup Kazakhstan 2026. За право представлять страну на международной арене боролись сильнейшие игроки, прошедшие отборочные этапы открытой и университетской лиг.

В национальном финале встретились четыре игрока: Тимур Рахишов (misatonyx), Адият Тулепбергенов (Tulik9), Акназар Бексеитов (aka_nolito) и Алишер Муканали (alish_back). Каждый из финалистов прошел собственный путь в киберфутболе — от первых матчей с друзьями до участия в национальных чемпионатах, международных турнирах и выступлений за профессиональные команды.

Фото: Red Bull Wings Cup

По итогам соревнований победителем Red Bull Wings Cup Kazakhstan 2026 стал Тимур Рахишов (misatonyx) из Астаны. Тимур работает разработчиком в Nomad Venture Studio, а киберфутболом увлекается с детства. Его путь начался с FIFA 14, после чего любительские соревнования постепенно переросли в профессиональную карьеру.

В списке достижений Тимура — победа в Setanta Pro League 2019, чемпионский титул Students League 2025, победа на национальных отборочных Games of the Future 2026 и первое место на GOTF Contenders 2026. В этом же году он вошел в число 5–8 сильнейших участников Games of the Future в составе ACF.

Фото: Red Bull Wings Cup

Несмотря на большой соревновательный опыт, Тимур признается, что обычно испытывает сильное волнение перед турнирами. Однако национальный финал Red Bull Wings Cup стал исключением:

"Обычно я очень нервничаю и не могу спокойно спать перед турнирами, но в этот раз волнения не было вообще", — поделился Тимур.

Теперь misatonyx представит Казахстан на мировом финале Red Bull Wings Cup в Майами, США, на котором победители национальных этапов из 80 стран мира будут бороться за международный титул.

Фото: Red Bull Wings Cup

Red Bull Wings Cup — международный турнир по киберфутболу, объединяющий игроков разных уровней подготовки. Соревнования проходят в рамках открытой и университетской лиг, позволяя участникам пройти путь от национальных квалификаций до мирового финала.

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