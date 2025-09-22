jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Казахстанец выиграл турнир по Counter-Strike: он отметил победу в стиле Месси и восхитил Неймара

      Опубликовано:

      Киберспортсмен Данил Голубенко
      Киберспортсмен Данил Голубенко. Фото: instagram.com/danil.molodoy_

      Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко по прозвищу "Молодой" в составе бразильской команды стал победителем международного турнира по Counter-Strike и удостоился мирового внимания.

      По информации сайта Bo3.gg, бразильская команда Furia выиграла международный турнир. Они одержали победу над "The MongolZ" в финале турнира с призовым фондом в 500 тыс. долларов (более 272 млн тенге - прим. ред.).

      "Эта победа особенно важна для FURIA. Их последний крупный титул был еще в 2020 году, и с тех пор команда пережила множество изменений и трудностей. Теперь они снова выглядят живыми, и с новыми игроками, такими как Данил "Молодой" Голубенко, они пишут новую историю", - сказано в публикации.

      Сообщается, что именно казахстанец стал главным героем этого турнира. Он был признан MVP и продемонстрировал "уверенность, точную стрельбу и проявил себя в самых важных матчах".

      "Что делает эту награду MVP особенной, так это то, как molodoy выступил против некоторых из лучших команд мира", - пишет сайт.

      Сам казахстанец также сообщил о своей победе оригинальным способом - он повторил знаменитое фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с трофеем Кубка мира по футболу в 2022 году.

      Казахстанец снялся в постели рядом с наградами. На одном из призов указано, что Голубенко был признан MVP турнира - то есть, был признан самым полезным игроком победившей команды.

      Интересно, что в комментариях "Молодого" поздравили многие знаменитости, в том числе известный бразильский футболист Неймар. Он отреагировал на фото эмодзи аплодисментов.

      Судя по комментариям, Данил очень популярен среди жителей Бразилии. Под фото Данила очень много слов поддержки на португальском языке, которые обращаются к нему по прозвищу "Молодой".

      В мае этого года в Астане проходил один из крупнейших международных турниров по игре Counter-Strike 2, где также блестяще выступил Голубенко.

      Ранее мы писали, что команда Team Falcons стала победителем The International 2025 года - крупнейшего международного киберспортивного турнира по Dota 2.

