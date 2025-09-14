jitsu gif
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Team Falcons выиграли The International 2025 с призовым фондом 2,6 млн долларов

      Опубликовано:

      Команда Team Falcons после победы на TI-2025
      Team Falcons после победы на TI-2025. Фото: Пресс-служба The International

      Команда Team Falcons стала победителем The International 2025 года — крупнейшего международного киберспортивного турнира по Dota 2, передает корреспондент NUR.KZ.

      В гранд-финале этот коллектив со счетом 3:2 обыграл Xtreme Gaming, за которую выступают пять китайцев и один малайзиец.

      В состав Team Falcons входят россиянин Станислав "Malr1ne" Поторак, словак Оливер "skiter" Лепко, иорданец Аммар "ATF" Аль-Ассаф, датчанин "Андреас "Cr1t-" Нильсен и американец У "Sneyking" Цзинцзюнь.

      The International 2025 года принимала Германия. Решающий матч прошел в Гамбурге на арене, вмещающей около 15 тысяч зрителей.

      Как отмечает портал Cybersport.ru, призовой фонд турнира был равен 2,6 млн долларов. Победители заработали более 1,1 млн долларов (около 595 млн тенге по нынешнему курсу). Вице-чемпионы получили около 347 тыс. долларов (187,5 млн тенге).

      Тройку призеров замкнула команда PARIVISION с четырьмя россиянами и украинцем в составе. Они заработали около 240 тыс. долларов (почти 130 млн тенге).

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Team Falcons выиграли The International 2025 с призовым фондом 2,6 млн долларов

