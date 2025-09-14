Team Falcons выиграли The International 2025 с призовым фондом 2,6 млн долларов

Команда Team Falcons стала победителем The International 2025 года — крупнейшего международного киберспортивного турнира по Dota 2, передает корреспондент NUR.KZ.

В гранд-финале этот коллектив со счетом 3:2 обыграл Xtreme Gaming, за которую выступают пять китайцев и один малайзиец.

В состав Team Falcons входят россиянин Станислав "Malr1ne" Поторак, словак Оливер "skiter" Лепко, иорданец Аммар "ATF" Аль-Ассаф, датчанин "Андреас "Cr1t-" Нильсен и американец У "Sneyking" Цзинцзюнь.

The International 2025 года принимала Германия. Решающий матч прошел в Гамбурге на арене, вмещающей около 15 тысяч зрителей.

Как отмечает портал Cybersport.ru, призовой фонд турнира был равен 2,6 млн долларов. Победители заработали более 1,1 млн долларов (около 595 млн тенге по нынешнему курсу). Вице-чемпионы получили около 347 тыс. долларов (187,5 млн тенге).

Тройку призеров замкнула команда PARIVISION с четырьмя россиянами и украинцем в составе. Они заработали около 240 тыс. долларов (почти 130 млн тенге).

