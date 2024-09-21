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Новый вид спорта официально появился в Казахстане

Опубликовано:

чемпионат мира по спортивному программированию в Астане
чемпионат мира по спортивному программированию в Астане. Фото: пресс-служба Федерации спортивного программирования РК

Спортивное программирование признано в Казахстане видом спорта и включено в соответствующий перечень, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Казахстанской федерации спортивного программирования.

Впервые в истории Казахстана и Центральной Азии состоялся финал чемпионата мира по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals. В Астане собрались 142 команды со всего мира, включая 5 казахстанских коллективов, представляющих ведущие технические вузы страны.

В рамках чемпионата был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством туризма и спорта и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В рамках данного соглашения спортивное программирование официально вошло в республиканский перечень приоритетных видов спорта.

Отметим, победителем чемпионата мира по спортивному программированию в Астане стала команда Пекинского университета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2164339-v-kazahstane-oficialno-poyavilsya-novyy-vid-sporta/

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