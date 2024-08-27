В Астане пройдут два чемпионата мира по Counter-Strike 2 с призовым фондом более миллиона долларов

Столица Казахстана примет два турнира по Counter-Strike 2 в 2025 и 2026 году, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт профессиональной киберспортивной лиги (PGL).

Первый чемпионат мира по CS2 пройдет в Астане на "Барыс Арене" с 8 по 18 мая 2025 года. Второй международный киберспортивный турнир пройдет на этой же площадке с 7 по 17 мая 2026 года.

Общий призовой фонд каждого турнира составит 1,25 миллиона долларов США (600,4 миллиона тенге по курсу на момент публикации).

Победители мундиаля получат 425 тысяч, финалисты – 150 тыс., обладатели 3-4 мест заработают 125 тыс., за 5-8 место полагается 62,5 тыс., команды, занявшие 9-11 места заработают 31,250 долларов.

Приглашения на турнир будут раздаваться только по рейтингу команд Valve.

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