В UFC 5 состоялось большое обновление, в игру добавили обидчика казахстанца и еще 33 новых бойца

Сегодня, 4 апреля в видеоигре UFC 5 состоялось масштабное обновление 1.07, теперь к поединкам доступны 9 новых бойцов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт издателя EA Sports.
На данный момент в игре представлен только один представитель Казахстана – Шавкат Рахмонов, занимающий 3-ю позицию в рейтинге полусреднего веса UFC. В рамках данного обновления еще казахстанцев не ожидается.
Однако теперь геймеры могут выступить в виртуальном октагоне за Умара Нурмагомедова, который нанес поражение нашему бойцу Бекзату Алмахану 3 марта.
На 4 апреля в UFC стали доступны еще 8 новых бойцов: Мовсар Евлоев (топ-5 полулегкого веса), Мухаммад Мокаев (топ-7 наилегчайшего веса), Марина Родригес, Брендан Аллен, Сергей Спивак, Джефф Нил (проиграл Рахмонову 5 марта прошлого года), Трейси Кортес и Диего Лопес.
Еще 25 бойцов EA будут вводить постепенно в преддверии больших номерных турниров с апреля по июнь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2079017-v-ufc-5-sostoyalos-bolshoe-obnovlenie-v-igru-dobavili-obidchika-kazahstantsa-i-esche-33-novyh-boytsa/