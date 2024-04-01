Украинская команда выиграла первый чемпионат мира по CS2

Киберспортивный коллектив Natus Vincere (NAVI), основанный в Украине, стал победителем PGL Major Copenhagen 2024 — первого мейджора по Counter-Strike 2, передает NUR.KZ.

В финале соревнований в столице Дании команда в формате best-of-3 обыграла FaZe Clan со счетом 2:1. Чемпионы получат 500 тысяч долларов в качестве призовых, а также слоты на два крупных турнира — BLAST Premier: World Final 2024 и Esports World Cup 2024.

Самым ценным игроком PGL Major Copenhagen 2024 признали представителя NAVI Джустинаса "jL" Лекавичуса. Средний рейтинг литовца за весь турнир составил 1,22.

Также в состав NAVI по CS2 входят украинцы Валерий "b1t" Ваховский и Игорь "w0ndeful" Жданов, финн Алекси "Aleksib" Виролайнен и румын Иван "iM" Михай.

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