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Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. официально вышла на PS4 и Xbox

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Концепт-арт к оригинальной части S.T.A.L.K.E.R.
Концепт-арт к оригинальной части S.T.A.L.K.E.R.: twitter.com/GSC_GW

Оригинальная серия видеоигр S.T.A.L.K.E.R. от украинской компании разработчиков GSC Game World получила официальные версии для консолей, передает NUR.KZ.

Сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, включающий в себя части Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat уже доступен в онлайн-сервисах PlayStation Store и Xbox Store.

Отмечается, что релиз трилогии вышел на консоли старого поколения Xbox One и PS4, однако благодаря обратной совместимости игры также будут доступны и на PS5, Xbox Series X и S.

Стоимость комплекта составляет 39.99 долларов, по отдельности за каждую серию геймерам придется заплатить 19.99 долларов.

Напомним, что ранее компания объявила официальную дату релиза новой части под названием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, второй "Сталкер" первоначально будет эксклюзивом для платформ на Windows.

Официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy мы опубликовали в своем Telegram-канале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2064954-originalnaya-trilogiya-stalker-ofitsialno-vyshla-na-ps4-i-xbox/

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