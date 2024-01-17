Объявлена официальная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 (видео)

Украинская компания гейм-разработчиков GSC Game World опубликовала официальную и окончательную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, передает NUR.KZ.

В 30-секундном трейлере сообщается, что игра выйдет 5 сентября 2024 года и уже доступна к предзаказу. Новая часть "Сталкера" называется "Сердце Чернобыля", как сообщает разработчик в своем аккаунте в X (бывший Twitter), больше релиз переноситься не будет.

"Зона остается Зоной. В своей истинной красоте и по нашему подобию. Игра абсолютно похожа на S.T.A.L.K.E.R., атмосфера, хардкорный стиль, суровое и неприветливое окружение готовы к использованию, и мы не можем быть более благодарны за эти слова, поскольку они в основном являются ключевым вдохновением для проекта с самого начала…", - прокомментировали в команде.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет эксклюзивом для платформ на Windows и выйдет на ПК и Xbox Series X и Series S. О релизе на PS5 в компании не сообщали.

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