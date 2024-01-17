Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Объявлена официальная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 (видео)

Опубликовано:

Постер к игре S.T.A.L.K.E.R.
Постер к S.T.A.L.K.E.R.: Пресс-служба компании GSC Game World

Украинская компания гейм-разработчиков GSC Game World опубликовала официальную и окончательную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, передает NUR.KZ.

В 30-секундном трейлере сообщается, что игра выйдет 5 сентября 2024 года и уже доступна к предзаказу. Новая часть "Сталкера" называется "Сердце Чернобыля", как сообщает разработчик в своем аккаунте в X (бывший Twitter), больше релиз переноситься не будет.

"Зона остается Зоной. В своей истинной красоте и по нашему подобию. Игра абсолютно похожа на S.T.A.L.K.E.R., атмосфера, хардкорный стиль, суровое и неприветливое окружение готовы к использованию, и мы не можем быть более благодарны за эти слова, поскольку они в основном являются ключевым вдохновением для проекта с самого начала…", - прокомментировали в команде.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет эксклюзивом для платформ на Windows и выйдет на ПК и Xbox Series X и Series S. О релизе на PS5 в компании не сообщали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2055951-obyavlena-ofitsialnaya-data-reliza-stalker-2-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.