Команда Tundra Esports представила нового игрока по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб Tundra Esports объявил о пополнении состава по Dota 2 болгарином Иваном MinD_ContRoL Бориславовым, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление команды.

Новичок коллектива с 2019 года представлял Nigma Galaxy, а ранее выступал за Team Liquid. Свою последнюю команду MinD_ContRoL покинул в декабре 2023-го, однако еще до этого он несколько месяцев сотрудничал как стендин с другими клубами и принимал участие в разных миксах.

Ранее Tundra Esports объявила о роспуске своего состава по Dota 2, который был представлен менее месяца назад. После этого команда занялась формированием нового коллектива, куда до Бориславова были подписаны финн Топиас Topson Таавитсайнен, россиянин Эдгар 9Class Налтакян и индонезиец Мэтью Whitemon Филмон.

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