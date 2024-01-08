Титулованный тренер по CS2 объявил о поиске новой команды

Швед Ричард Xizt Ландстрем сообщил в социальной сети Х, что не подписал новый контракт с составом Heroic по Counter-Strike 2 и ищет другие варианты для своей карьеры, передает NUR.KZ.

Бывший киберспортсмен работал с датской командой с октября 2021 года. Сначала он работал аналитиком, а через несколько месяцев стал полноценным тренером коллектива.

"Не подписал контракт с командой на 2024 год и все еще ищу новые возможности. В каком-то виде я хочу продолжать тренировать или работать с командами", — написал Xizt.

Под руководством Ландстрема Heroic стали чемпионами BLAST Premier: Fall Finals 2022 и BLAST Premier: Spring Final 2023, а также дошли до финалов IEM Rio Major 2022 и IEM Katowice 2023.

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