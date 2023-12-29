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Virtus.pro примут участие в отборе на крупный мировой турнир

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Команда Virtus.pro по CS:GO
Virtus.pro. Фото: hltv.org

Организатор турниров категории BetBoom Dacha студия FISSURE обнародовала подробности проведения следующего по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, названы коллективы, которые получили приглашения в региональные закрытые квалификации. Среди них Virtus.pro, Entity, Nigma Galaxy, nouns и G2.iG.

В закрытые отборочные также попадут коллективы из открытых квалификаций, которые состоятся в два этапа с 3 по 4 января и с 5 по 6 января. В Северной и Южной Америке, Восточной Европе и MENA разыграют по четыре слота в следующей стадии, а в Западной Европе, Китае и Юго-Восточной Азии — по два. Начало закрытого этапа отбора запланировано на 7 января. В них разыграют шесть мест на LAN.

Основной ивент BetBoom Dacha пройдет 5-16 февраля в Дубае, ОАЭ. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов. Помимо победителей отборочных, на турнире выступят Team Spirit, Gladiators, BetBoom Team, LGD Gaming и Aurora Gaming.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2053192-virtuspro-primut-uchastie-v-otbore-na-krupnyy-mirovoy-turnir/

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