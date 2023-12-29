Virtus.pro примут участие в отборе на крупный мировой турнир

Организатор турниров категории BetBoom Dacha студия FISSURE обнародовала подробности проведения следующего по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, названы коллективы, которые получили приглашения в региональные закрытые квалификации. Среди них Virtus.pro, Entity, Nigma Galaxy, nouns и G2.iG.

В закрытые отборочные также попадут коллективы из открытых квалификаций, которые состоятся в два этапа с 3 по 4 января и с 5 по 6 января. В Северной и Южной Америке, Восточной Европе и MENA разыграют по четыре слота в следующей стадии, а в Западной Европе, Китае и Юго-Восточной Азии — по два. Начало закрытого этапа отбора запланировано на 7 января. В них разыграют шесть мест на LAN.

Основной ивент BetBoom Dacha пройдет 5-16 февраля в Дубае, ОАЭ. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов. Помимо победителей отборочных, на турнире выступят Team Spirit, Gladiators, BetBoom Team, LGD Gaming и Aurora Gaming.

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