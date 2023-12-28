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Александр s1mple Костылев: Я заслуживаю статуса величайшего игрока в CS:GO

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Александр s1mple Костылев
Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Титулованный киберспортсмен Александр s1mple Костылев назвал себя величайшим игроком в CS:GO. Он детально объяснил свою точку зрения, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

"Я прошел тяжелый путь, чтобы начать выигрывать турниры, чтобы повзрослеть. У нас было много проблем. Я прошел через онлайн-эру. Я очень многого достиг, постоянно сражаясь с лучшими. Я сражался с coldzera, сражался с device, NiKo, ZywOo.

И только я бился с каждым из них все эти годы. Я сражался и с sh1ro - с тем составом Gambit, который уничтожал нас в NAVI. Та команда делала абсолютно то же самое, что и мы, но делала это гораздо лучше.

В моей карьере было много битв с лучшими игроками. Я прошел через все это и считаю, что больше, чем кто-либо, заслуживаю статуса величайшего игрока в CS:GO".

S1mple выступал на профессиональной сцене CS:GO с 2013 года, а с 2016-го представляет Natus Vincere. Костылев поучаствовал в 14 мейджорах и победил на PGL Major Stockholm 2021. Он также стал чемпионом ряда других крупных соревнований, неоднократно признавался самым ценным игроком ивента и лучшим игроком года по версии HLTV.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2052995-aleksandr-s1mple-kostylev-ya-zasluzhivayu-statusa-velichayshego-igroka-v-csgo/

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