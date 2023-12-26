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Казахстанский киберспортсмен buster станет отцом

Опубликовано:

Киберспортсмен Тимур Buster Тулепов
Тимур Тулепов. Фото: HLTV

Киберспортсмен из Казахстана Тимур buster Тулепов, выступавший за мировую команду Cloud9 по CS2, скоро примерит на себя роль отца, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Отметим, что Buster и его избранница вместе несколько лет. В 2021 году игрок сделал ей предложение. В социальных сетях киберспортсмен часто публиковал их совместные фотографии из различных путешествий, а также демонстрировал их тёплые взаимоотношения.

Buster до сих пор числится в запасе Cloud9, хотя стартовый ростер он покинул 14 июля. Тогда из основной команды ушли Тулепов и Владислав nafany Горшков, их заменили Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов. Buster отметил, что отнесся к этому спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2052795-kazahstanskiy-kibersportsmen-buster-stanet-ottsom/

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