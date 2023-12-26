Казахстанский киберспортсмен buster станет отцом

Киберспортсмен из Казахстана Тимур buster Тулепов, выступавший за мировую команду Cloud9 по CS2, скоро примерит на себя роль отца, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Отметим, что Buster и его избранница вместе несколько лет. В 2021 году игрок сделал ей предложение. В социальных сетях киберспортсмен часто публиковал их совместные фотографии из различных путешествий, а также демонстрировал их тёплые взаимоотношения.

Buster до сих пор числится в запасе Cloud9, хотя стартовый ростер он покинул 14 июля. Тогда из основной команды ушли Тулепов и Владислав nafany Горшков, их заменили Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов. Buster отметил, что отнесся к этому спокойно.

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