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Киберспортсмен Solo сыграл 119 матчей в Dota 2 за неделю

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Персонаж Primal Beast из игры Dota 2
Primal Beast. Фото: dota2.com

Российский киберспортсмен Алексей Solo Березин стал самым активным игроком в матчмейкинге Dota 2 в период с 17 по 24 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, саппорт и Капитан 9Pandas провел за это время 119 рейтинговых игр.

Винрейт Solo составил 51,3 процента. Самыми популярными героями у Березина оказались Chen (32 матча с винрейтом 68,8 процента), Enigma (14 матчей с винрейтом 57,1 процента) и Treant Protector (десять матчей с винрейтом 70 процентов). В топ-3 по количеству игр в ранкеде среди киберспортсменов за указанный период также вошли Сун Sccc Чунь и Макс qojqva Брокер.

Ранее разработчики Dota 2 выпустили обновление 7.35b. Балансный патч изменил характеристики многих предметов и героев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2052575-kibersportsmen-solo-sygral-119-matchey-v-dota-2-za-nedelyu/

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