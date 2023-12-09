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Team Spirit вышла в финал турнира по CS2 в ОАЭ

Опубликовано:

Team Spirit
Team Spirit. Фото: Valve

Киберспортивная команда Team Spirit одержала уверенную победу над MIBR в полуфинале крупного турнира BetBoom Dacha по CS2, который проходит в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Матч закончился со счетом 2:0 (13:8 на Anubis и 13:3 на Mirage). Коллектив Андре drop Абреу завершил выступление на турнире, заняв 3-4 место и заработав 30 тысяч долларов.

Team Spirit прошла в финал соревнования, где сразится с Virtus.pro. Решающее противостояние запланировано на 10 декабря.

BetBoom Dacha проходит с 5 по 10 декабря в Дубае (ОАЭ). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2050046-team-spirit-vyshla-v-final-turnira-po-cs2-v-oae/

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