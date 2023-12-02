Команда Cloud9 с казахстанцем в составе сыграет с NAVI в одной группе на BLAST Premier: World Final 2023

Состоялась жеребьевка группового этапа мирового турнира BLAST Premier: World Final 2023 по Counter-Strike 2. В нем примет участие киберспортивная команда Cloud9, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

В группу А попали Cloud9, Natus Vincere, Team Vitality и ENCE. В первом раунде команда Дениса electroNic Шарипова сразится с ростером Лукаса gla1ve Россандэра, а состав Валерия b1t Ваховского - с коллективом Дана apEX Мадесклера.

Во втором квартете FaZe Clan поборется с Heroic, а G2 Esports - c MOUZ.

Напомним, за Cloud9 выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

Финальный турнир текущего соревновательного сезона BLAST Premier пройдет 13-17 декабря на Etihad Arena в Абу-Даби. Восемь команд разыграют призовой фонд в миллион долларов.

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