Команда Cloud9 с казахстанцем в составе вошла в топ-10 рейтинга HLTV

Известный портал HLTV.org представил обновленный рейтинг лучших киберспортивных команд мира, специализирующихся на CS2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, состав Team Vitality занял второе место в рейтинге лучших команд по CS2 в мире. После победы на BLAST Premier: Fall Final 2023 команда Дана apEX Мадесклера прибавила три пункта в списке, обойдя ENCE и MOUZ.

Complexity Gaming вошла в топ-5, а G2 Esports опустилась на шестую строчку. Cloud9, за которую выступает казахстанец Абай Хасенов, поднялась с 11-го на девятое место, а Astralis опустилась на 13-е. Heroic вернулась в топ-30, хотя в ее составе по-прежнему числятся только три игрока.

Напомним, 26 ноября завершился BLAST Premier: Fall Final 2023. Состав Team Vitality стал чемпионом, обыграв FaZe Clan в финале со счетом 2:0. При этом команда Финна karrigan Андерсена сохранила лидерство в мировом рейтинге.

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