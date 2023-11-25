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Команда казахстанца Хасенова сыграет за выход в гранд-финал BLAST Premier: Fall Final 2023

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Киберспортивная команда Cloud9 по CS:GO
Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 пробилась в полуфинальный раунд престижного турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 по CS2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Так, Cloud9 в 1/4 финала оказалась сильнее Heroic. Встреча завершилась со счетом 2:0 (13:11 на Nuke и 13:5 на Inferno). Коллектив Каспера cadiaN Меллера завершил выступление на чемпионате, заняв 5-6 место и заработав 20 тысяч долларов.

Cloud9 прошла в полуфинал соревнования, где сыграет за выход в гранд-финал против с Team Vitality. Отметим, что за C9 выступает казахстанец Абай HObbit Хасенов.

BLAST Premier: Fall Final 2023 проходит с 22 по 26 ноября в Копенгагене (Дания). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов. Чемпион также заработает слот на BLAST Premier: World Final 2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2047619-komanda-kazahstantsa-hasenova-sygraet-za-vyhod-v-grand-final-blast-premier-fall-final-2023/

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