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Киберспортсмен из Кыргызстана вернулся в команду NAVI

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Бакыт Zayac Эмилжанов
Бакыт Zayac Эмилжанов. Фото: Valve

Киберспортсмен Бакыт Zayac Эмилжанов из Кыргызстана присоединился к составу команды Natus Vincere по Dota 2 (Украина), передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Он заменил Тамира Daze Токпанова, который вернулся в Natus Vincere Junior.

Zayac уже выступал под тегом NAVI с апреля 2019 по февраль 2020 года. Тогда клуб прошел на The International 2019, где занял 13-16 место.

Последними командами Эмилжанова стали Team Secret, с которой он занял второе место на The International 2022, а также Team Klee, с которой он поучаствовал в квалификации на ESL One Kuala Lumpur 2023.

Ближайшим турниром для украинского клуба в обновленном составе станет Pinnacle: 25 Year Anniversary Show. Турнир стартует 21 ноября, первым соперником NAVI будет Atlas Burden.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2046941-kibersportsmen-iz-kyrgyzstana-vernulsya-v-komandu-navi/

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