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Team Secret пробилась на ESL One Kuala Lumpur 2023

Опубликовано:

Клемент Puppey Иванов
Клемент Puppey Иванов. Фото: Valve

Киберспортивная команда Team Secret одержала победу в финале нижней сетки закрытых отборочных для Западной Европы на ESL One Kuala Lumpur по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Team Secret в решающем матче оказалась сильнее Entity. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Команда Клемента Puppey Иванова заработала слот на чемпионате. Ранее квоту также получила Team Liquid, которая справилась с Entity в верхней сетке.

Закрытая квалификация на ESL One Kuala Lumpur 2023 для Западной Европы прошла с 16 по 18 ноября в онлайне. Коллективы разыграли две квоты на LAN.

Сам турнир пройдет в декабре в Куала-Лумпуре (Малайзии). В финальном соревнованию примут участие 12 команд. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2046735-team-secret-probilas-na-esl-one-kuala-lumpur-2023/

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