Определились полуфиналисты квалификации на ESL One Kuala Lumpur 2023 для Западной Европы

По итогам первого игрового дня второй открытой квалификации на турнир ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 для Западной Европы определились претенденты на два слота, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

За путевки в закрытые отборочные поборются Team Secret и MarsBet Team, а также B8 Esports и D2 Hustlers.

Отметим, что вторая открытая квалификация на ESL One Kuala Lumpur 2023 для Западной Европы завершится 15 ноября. Команды сражаются за два слота в следующем этапе отборочных.

Сам турнир пройдет в декабре в Куала-Лумпуре (Малайзии). В финальном соревнованию примут участие 12 команд. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

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