Команда Алимжана Исламбекова поборется за слот на The International 2023

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: twitter.com/EntityEUROPE

Киберспортивная команда Entity c казахстанцем Алимжаном Исламбековым в составе победила Team Secret в верхней сетке квалификации для Западной Европы на The International 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Алимжана Watson Исламбекова.

Тем самым Entity прошла в следующий раунд турнира, где сыграет с Luna Galaxy за слот на The International 12. Матч запланирован на сегодня в 20:30 по времени Астаны.

Тогда как Team Secret в нижней сетке встретится с Quest Esports, за который выступает казахстанец Айбек TA2000 Токаев.

Напомним, что региональные отборочные на The International 2023 для Западной Европы проходят с 27 по 31 августа. 11 команд разыгрывают два слота на чемпионат мира 2023 года по Dota 2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2034591-komanda-alimzhana-islambekova-poboretsya-za-slot-na-the-international-2023/