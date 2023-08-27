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Команды казахстанцев Токаева и Исламбекова с победы стартовали в квалификации на TI 2023

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Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивные команды Quest Esports и Entity, в составе которых выступают казахстанские игроки, пробились в полуфинал верхней сетки региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2 для Западной Европы, передает NUR.KZ.

В первом раунде верхней сетки отбора Quest Esports, в составе которой выступает казахстанец Айбек TA2000 Токаев, обыграла коллектив KZ Team со счетом 2:0. Теперь в полуфинале Quest встретится с командой Luna.

Entity, с казахстанцем Алимжаном Watson Исламбековым в составе, победила команду Nigma Galaxy - 2:1. В полуфинале верхней сетки Entity встретится с победителем пары Team Secret - OG.

Напомним, что отборочные на The International 2023 для команд из Западной Европы проходят с 27 по 31 августа. 12 коллективов разыгрывают две квоты на чемпионат мира по Dota 2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2034173-komandy-kazahstantsev-tokaeva-i-islambekova-s-pobedy-startovali-v-kvalifikatsii-na-ti-2023/

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