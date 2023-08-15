Команда Абая Хасенова поднялась на седьмое место в рейтинге HLTV

Команда Cloud9. Фото: hltv.org

Американская киберспортивная команда Cloud9 поднялась на седьмое место в рейтинге лучших команд по дисциплине CS:GO в мире по версии портала HLTV.org, передает NUR.KZ.

Лидером списка осталась датская команда Heroiс. Вторую строчку занимает Team Vitality, тройку лучших замыкает G2 Esports.

Американская команда Cloud9 c казахстанцем Абаем Hobbit Хасеновым в составе поднялась на одну позицию и теперь занимает седьмое место. Тогда как GamerLegion опустилась на одну строчку (8 место).

Напомним, что 16 августа в Саудовской Аравии начнется турнир Gamers8 2023 по CS:GO. Общий призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2032548-komanda-abaya-hasenova-podnyalas-na-sedmoe-mesto-v-reytinge-hltv/