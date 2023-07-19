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В EA SPORTS FC 24 будет русская локализация

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Симулятор EA SPORTS FC 24
EA SPORTS FC 24. Фото: Youtube.com/@easportsfc

На странице футбольного симулятора EA SPORTS FC 24 в Steam появилась обновленная информация о локализации. Согласно ей, игра будет полностью переведена на русский язык, пишет Cybersport.ru.

Изначально на странице тайтла было указано, что в EA SPORTS FC 24 не будет русской локализации. 17 июля разработчики обновили эту информацию, добавив русский в список доступных языков.

Согласно информации в Steam, локализация будет включать и озвучку. Будут ли разработчики использовать реплики российских комментаторов из прошлых частей или запишут новые, неизвестно.

Новый футбольный симулятор от Electronic Arts изменил название и логотип из-за разрыва отношений компании с международной федерацией футбола FIFA. Несмотря на это, в игре, по словам EA, будет более 19 тыс. футболистов из 700 команд, а также не менее 100 стадионов и 30 лиг. Релиз тайтла состоится 29 сентября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2029255-v-ea-sports-fc-24-budet-russkaya-lokalizatsiya/

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