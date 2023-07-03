The Bali Major 2023: команда Токаева встретится с Team Aster в четвертьфинале верхней сетки

Айбек Токаев, игрок команды Quest Esports. Фото: cybersport.metaratings.ru

Киберспортивная команда Team Spirit с казахстанцем Айбеком ТА2000 Токаев встретится с коллективом Team Aster в плей-офф верхней сетки The Bali Major 2023, передает NUR.KZ.

Матч запланирован на пятое июля в 19:15 по времени Астаны. Противостояние пройдет до двух побед.

Сильнейший в этой встрече выйдет на победителя пары beastcoast — Gladiators. Проигравший - на коллектив 9 Pandas.

Напомним, что на групповом этапе команда Айбека Токаева заняла первое в группе Б, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 3500 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027409-the-bali-major-2023-komanda-tokaeva-vstretitsya-s-team-aster-v-chetvertfinale-verhney-setki/