Анонсирован новый состав Natus Vincere по CS:GO

Киберспортивная команда Natus Vincere. Фото: twitter.com/natusvincere/

Представители киберспортивной организации из Украины Natus Vincere объявили об изменениях в составе по CS:GO. К коллективу присоединились три новых игрока, пишет Cybersport.ru.

Как сообщает пресс-служба NAVI, команду пополнили финн Алекси Aleksib Виролайнен, литовец Джустинас jL Лекавичус и Иван iM Михай из Молдовы.

Ранее украинский коллектив покинули россияне Денис electroNic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и украинец Андрей npl Кухарский.

Ближайшим турниром для NAVI в обновленном составе станет BLAST Premier: Fall Groups 2023, который пройдет с 13 по 23 июля в Копенгагене (Дания). 12 команд поборются за призовой фонд в размере 177,5 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027044-anonsirovan-novyy-sostav-natus-vincere-po-csgo/