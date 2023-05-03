Казахстанцы помогли Cloud9 выйти в финал Brazy Party

Абай Hobbit Хасенов. Фото: HLTV

Киберспортивная команда Cloud9 одержала победу над OG и пробилась в финальный матч онлайн турнира Brazy Party по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1 - 17:19 на Inferno, 16:11 на Overpass и 19:16 на Ancient. Коллектив Абая HObbit Хасенова прошел в финал турнира, где 3 мая сразится с Astralis в матче до двух побед.

OG завершила выступление на турнире. Команда Абдула degster Гасанова заняла 3-4 место и заработала 35 тысяч долларов.

Добавим, что в составе Cloud9 играют казахстанцы Абай Hobbit Хасенов и Тимур Buster Тулепов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2019167-kazahstantsy-pomogli-cloud9-vyyti-v-final-brazy-party/