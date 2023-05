Cloud9 c казахстанцами в составе вышла в плей-офф Brazy Party

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Завершился групповой этап турнира Brazy Party по CS:GO. По его итогам в плей-офф прошли команды Apeks, OG, Into The Breach, paiN Gaming, SAW, Astralis, Cloud9 и 9INE, сообщает Cybersport.ru.

В открывающем матче четвертьфинала Cloud9 сразится с paiN Gaming. Противостояние запланировано на 1 мая.

Киберспортивный турнир Brazy Party проходит с 26 апреля по 3 мая в режиме онлайн. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 333 тысячи долларов.

Добавим, что в составе Cloud9 играют казахстанцы Абай Hobbit Хасенов и Тимур Buster Тулепов.

Команда на турнире IEM Rio 2023 заняла 3-4 места. Выигрыш составил 20 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2018884-cloud9-c-kazahstantsami-v-sostave-vyshla-v-pley-off-brazy-party/