Cloud9 c казахстанцами в составе вышла в плей-офф Brazy Party

Завершился групповой этап турнира Brazy Party по CS:GO. По его итогам в плей-офф прошли команды Apeks, OG, Into The Breach, paiN Gaming, SAW, Astralis, Cloud9 и 9INE, сообщает Cybersport.ru.
В открывающем матче четвертьфинала Cloud9 сразится с paiN Gaming. Противостояние запланировано на 1 мая.
Киберспортивный турнир Brazy Party проходит с 26 апреля по 3 мая в режиме онлайн. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 333 тысячи долларов.
Добавим, что в составе Cloud9 играют казахстанцы Абай Hobbit Хасенов и Тимур Buster Тулепов.
Команда на турнире IEM Rio 2023 заняла 3-4 места. Выигрыш составил 20 тысяч долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2018884-cloud9-c-kazahstantsami-v-sostave-vyshla-v-pley-off-brazy-party/