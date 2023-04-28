Дастан dastan Акбаев: Counter-Strike пришел в мою жизнь во втором классе

Дастан Акбаев. Фото: dreamhack.com

Казахстанец Дастан dastan Акбаев, который в данное время является тренером киберспортивной команды Virtus.pro по CS:GO, рассказал о своем приходе в мир Counter-Strike, сообщает Youtube-канал Virtus.prо CS:GO.

"Counter-Strike пришел в мою жизнь во втором классе, это было больше 20 лет назад. У меня есть одноклассник, с которым мы после школы играли в компьютерном клубе. И его старший брат играл хорошо, у них была команда. Я смотрел, как они впятером ставят свой клан-тег, играют хорошо, и как-то интуитивно мне хотелось быть таким же крутым чуваком, который круто играет в CS.

Если бы я с ним не познакомился, то, возможно, в этой индустрии я не был бы",- озвучил Акбаев.

Добавим, что Дастан выступал за такие коллективы, как NEXT.kz, K23, LoG и Tengri. С 2017 по 2019 год dastan был наставником AVANGAR, с которой смог пройти до финала StarLadder Berlin Major 2019.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2018709-dastan-dastan-akbaev/