Heroic сыграет против Natus Vincere в полуфинале IEM Rio 2023

Команда Heroic по CS:GO. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда FURIA Esports потерпела поражение от Heroic в четвертьфинальном матче турнира IEM Rio 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (16:12 на Inferno, 12:16 на Mirage и 13:16 на Ancient).

Бразильский коллектив завершил выступление на 5-6 месте и заработал 10 тысяч долларов. Команда Каспера cadiaN Меллера прошла в полуфинал чемпионата, где сыграет с Natus Vincere. Начало матча запланировано на сегодня, 22 апреля.

Матчи IEM Rio 2023 проходят с 17 по 23 апреля на LAN в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2017843-heroic-sygraet-protiv-natus-vincere-v-polufinale-iem-rio-2023/