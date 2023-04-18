Команда NAVI выиграла стартовый матч на групповом этапе IEM Rio 2023

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда из Украины Natus Vincere обыграла монгольский коллектив The Mongolz, а Ninjas in Pyjamas справились с Imperial Esports в дебютных матчах групповой стадии IEM Rio 2023, пишет Cybersport.ru.

Natus Vincere обыграли The Mongolz, а Ninjas in Pyjamas справились с Imperial Esports в дебютных матчах групповой стадии IEM Rio 2023.

Коллективы прошли в полуфинал виннеров группы A, где в ночь с 17 на 18 апреля (в 01:00 по времени Астаны) сразятся за выход в финал верхней сетки.

В параллельном матче Imperial и Mongolz сыграют друг с другом в матче на вылет. Следить за расписанием и результатами турнира можно в репортаже.

Матчи IEM Rio 2023 пройдут с 17 по 23 апреля в Бразилии. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $250 тыс. Чемпиону соревнования также достанется слот на предстоящем IEM Cologne 2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2017144-komanda-navi-vyigrala-startovyy-match-na-gruppovom-etape-iem-rio-2023/