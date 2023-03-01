Казахстан намерен принять чемпионат мира по киберспорту

Иллюстративное фото: pexels.com

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов встретился с генеральным директором Международной федерации дзюдо (IJF) и Международной федерации киберспорта (IESF) Владом Маринеску, сообщает пресс-служба МКС РК.

Стороны обсудили проведение в Казахстане двух масштабных мероприятий: турниров "Большого Шлема" по дзюдо и чемпионата мира по киберспорту.

Министр отметил важность таких мероприятий в вовлечении молодежи в спорт, а также заявил о готовности Казахстана принять следующий чемпионат мира по киберспорту.

"Благодарю вас за оказанное доверие. Уверен, что первый в Казахстане Grand Slam по дзюдо пройдет на высоком уровне. Наш главный приоритет — это массовый спорт и пропаганда здорового образа жизни. Популяризация массового спорта - одна из главных задач, поставленная перед нами Президентом страны. Чемпионы появляются там, где молодежь активно занимается спортом. Это, можно сказать, фундамент, помогающий детям вырасти здоровыми и успешными людьми. Разумеется, ничто не мотивирует так, как победы соотечественников. Например, в прошлом году команда Казахстана стала чемпионом мира по PUBG. Дополнительным стимулом стало бы проведение в нашей стране следующего чемпионата мира по киберспорту", — заявил Асхат Оралов.

В свою очередь Влад Маринеску выразил готовность к тому, чтобы следующий чемпионат мира по киберспорту прошел в Казахстане.

"Я знаю, что у вас есть большой опыт работы с молодежью. Я надеюсь, что вы достигнете своей цели по воспитанию здорового и сильного подрастающего поколения, которое в дальнейшем сможет вырастить новых чемпионов. У казахстанской молодежи очень большой потенциал. Как в дзюдо, так и в киберспорте. Прошлогодний успех на чемпионате мира по PUBG это показал. Я хочу поздравить вас с этой важной победой и сказать, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы следующее мировое первенство состоялось в Казахстане", — сказал глава IJF и IESF.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2011311-kazahstan-nameren-prinyat-chempionat-mira-po-kibersportu/