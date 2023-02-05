Team Liquid встретится с NAVI в полуфинале групповой стадии IEM Katowice 2023

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquidCS

Киберспортивная команда Team Liquid обыграла IHC Esports в матче группы A на IEM Katowice 2023 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:13 на Inferno и 16:6 на Overpass), передает Cybersport.ru.

Таким образом команда Ника nitr0 Каннеллы прошла в полуфинал верхней сетки, где встретится с коллективом Natus Vincere. Матч запланирован на 5 февраля в 21:00 по времени Астаны.

Тогда как IHC Esports упала в нижнюю сетку. Там его соперником будет Cloud9, за который выступает казахстанский игрок Абай HObbit Хасенов.

Также в полуфинал верхней сетки группы А пробились G2 Esports и FaZe Clan.

Напомним, что групповой этап на IEM Katowice 2023 проходит с 4 по 7 февраля. Коллективы разыгрывают шесть квот в плей-офф чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2008103-team-liquid-vstretitsya-s-navi-v-polufinale-gruppovoy-stadii-iem-katowice-2023/