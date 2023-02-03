NAVI сразится с Cloud9 на групповом этапе IEM Katowice 2023

Natus Vincere. Фото: cover.gg

Киберспортивная команда Cloud9 встретится с Natus Vincere в рамках групповой стадии крупного международного турнира IEM Katowice 2023 по CS:GO, передает cybersport.ru.

Матч групповой стадии запланирован на 4 февраля. Время старта противостояния будет объявлено позже.

Cloud9 прошла в группу А через сетку Play-In. Коллектив обыграл IHC Esports и ENCE. В этой же группе G2 Esports встретится с коллективом BIG.

Групповой этап IEM Katowice 2023 пройдет с 4 по 7 февраля. Сам турнир продлится до 12 февраля. Он проходит в Катовице (Польша). 24 коллектива разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2007991-navi-srazitsya-s-cloud9-na-gruppovom-etape-iem-katowice-2023/