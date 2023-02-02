Абай Хасенов: Круто, что мы прошли в основную стадию IEM Katowice 2023

Абай Хасенов. Фото: https://vk.com/h0bbitzce

Казахстанский игрок киберспортивной команды Cloud9 Абай Hobbit Хасенов рассказал про текущую форму своего коллектива и похвалил одноклубника Сергея Рыхторова, пишет Cybersport.ru.

Абай считает, что его коллективу не стоит менять роли с приходом в команду Тимура buster Тулепова.

"Крутые ощущения после победы над ENCE. Мы прошли в основную стадию IEM Katowice 2023, одержав две победы, это круто. Если честно, мы абсолютно не думаем о победе. Это ничто, нам просто нужно играть.

У нас есть преимущество в виде buster и новой карты. Нам не нужно менять роли, не нужно учить его новым тактикам, структуре. Нам просто нужно играть. В целом мы не очень много тренировались на Anubis, но уверены в этой карте.

Ax1Le — самый меткий райфлер в мире. У него очень точная стрельба. Если вы собираетесь перестреливаться с ним без использования гранат или хороший позиции, то вы умрете", - заявил Хасенов.

Напомним, что турнир IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в Катовице (Польша). 24 коллектива разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2007783-abay-hasenov-eto-kruto-chto-proshli-v-osnovnuyu-stadiyu-iem-katowice-2023/