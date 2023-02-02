Cloud9 пробилась в групповую стадию IEM Katowice 2023

Команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Киберспортивная команда Cloud9 квалифицировалась в групповую стадию международного турнира IEM Katowice 2023 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

На этапе Play-In C9 оказалась сильнее ENCE. Встреча завершилась со счетом 2:1 (16:10 на Anubis, 8:16 на Inferno и 16:13 на Vertigo).

Коллектив Владислава nafany Горшкова заработал квоту на групповой этап чемпионата, где продолжит выступление 4 февраля.

ENCE продолжат борьбу за слот в групповой стадии в нижней сетке Play-In. Оппонентом команды станет победитель из пары Complexity Gaming - Permitta.

Этап Play-In на IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 3 февраля. Коллективы разыгрывают восемь слотов на групповом этапе чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2007768-cloud9-probilas-v-gruppovuyu-stadiyu-iem-katowice-2023/