Казахстанский боец Шавкат Рахмонов появился в игре UFC 4

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Компания Electronic Arts выпустила обновление для игры EA Sports UFC 4, добавив в ростер казахстанца Шавката Рамхонова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт бойца.

Выступающий в полусреднем весе Шавкат получил в игре рейтинг четыре с половиной звезды. Точно такие же показатели у него по "борьбе", "ударке" и "выносливости".

"Что думаете о моем рейтинге? Сразись со мной сейчас в игре EA Sports UFC 4", - подписал пост в Instagram Рахмонов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов занимает десятое место в рейтинге полусредневесов UFC. В активе "Номада" четыре победы из четырех в сильнейшей лиге мира.

Ожидается, что следующий свой поединок казахстанский боец проведет против американца Джеффа Нила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2000779-kazahstanskiy-boets-shavkat-rahmonov-poyavilsya-v-igre-ufc-4/