Heroic стала чемпионом BLAST Premier: Fall Finals 2022

Команда Heroic. Фото: twitter.com/heroicgg

Киберспортивная команда из Дании Heroic обыграла европейский коллектив FaZe Clan в финале турнира BLAST Premier: Fall Finals 2022 по дисциплине CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 — 16:11 на Overpass, 12:16 на Inferno и 19:16 на Mirage. За победу на турнире команда Каспера cadiaN Меллера заработала 200 тысяч долларов призовых.

Напомним, что оба коллектива вышли в плей-офф из группы А. В полуфинале FaZe одолела Ninjas in Pyjamas. На пути к решающему матчу Heroic выиграла у G2 Esports и Team Liquid.

BLAST Premier: Fall Finals 2022 прошел с 23 по 27 ноября. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1999281-heroic-stala-chempionom-blast-premier-fall-finals-2022/