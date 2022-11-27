FaZe Clan сыграет с Heroic в финале BLAST Premier: Fall Finals 2022

FaZe Clan. Фото: pglesports.com

Киберспортивная команда из Дании FaZe Clan обыграла шведский коллектив Ninjas in Pyjamas в полуфинале BLAST Premier: Fall Finals 2022 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (11:16 на Overpass, 19:17 на Nuke и 16:8 на Mirage).

Коллектив Алекси Aleksib Виролайнена завершил выступление на 3-4 месте и заработал 40 тысяч долларов призовых. Ранее чемпионат покинула Team Liquid.

FaZe Clan же прошла в финал чемпионата, где встретится с командой Heroic. Начало противостояния запланировано на 27 ноября в 22:30 по времени Астаны.

Напомним, что BLAST Premier: Fall Finals 2022 проходит с 23 по 27 ноября. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 425 тыс. долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1999107-faze-clan-sygraet-s-heroic-v-finale-blast-premier-fall-finals-2022/