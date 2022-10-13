Капитан Natus Vincere по Dota 2 покинул команду

Алексей Solo Березин. Фото: Epic Esports Events

Киберспортивный клуб из Украины Natus Vincere сообщил об изменении в составе по Dota 2. Команду покинул российский игрок Алексей Solo Березин, пишет Cybersport.ru.

Представители NAVI назвали причиной исключения Solo из состава по Dota 2 желание усилить команду перед стартом нового сезона DPC. Ранее коллектив занял 7-8 место на The International 2022: Last Chance и не прошел на главный турнир года в этой дисциплине.

По слухам, в составе Natus Vincere возникли разногласия между Solo и другими участниками ростера. Предположительно, игроки были недовольны нежеланием Березина идти на компромисс в принятии важных решений, а также уходом Ильи ALOHADANCE Коробкина из коллектива по вине капитана.

Solo представлял Natus Vincere с сентября 2021 года. С ним команда заняла второе место на Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3, а также выступила на PGL Arlington Major 2022, где остановилась на 13-14 месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992609-kapitan-natus-vincere-po-dota-2-pokinul-komandu/