Определились финалисты ESL Pro League Season 16

Team Liquid. Фото: DreamHack

Киберспортивные команды Team Vitality и Team Liquid сыграют в полуфинале турнира ESL Pro League Season 16 по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Team Vitality в полуфинале оказалась сильнее G2 Esports. Матч завершился со счетом 2:0 - 16:8 на Mirage и 19:16 на Inferno.

Во втором полуфинале Team Liquid остановила Cloud9. Итоговый счет составил 2:1 - 16:11 на Inferno, 13:16 на Ancient и 16:13 на Dust 2.

Cloud9 и G2 Esports завершили турнира на 3-4 месте. Каждая из команд выиграла 35 тысяч долларов.

ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 835 тыс. долларов. Победитель соревнований также получит слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1990663-opredelilis-finalisty-esl-pro-league-season-16/